Kırklareli'de 41’inci Komando Tugayı: 1’inci Ordu Komando Kolu Yarışması'nda Başarı

Kırklareli 41’inci Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 1’inci Ordu Komando Kolu Yarışması'nda komandolar zorlu etaplarda üstün performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:06
Komandolar zorlu parkurlarda üstün performans sergiledi

41’inci Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen "1’inci Ordu Komando Kolu Yarışması", zorlu parkurlar ve görevlerden oluşan etaplarda icra edildi.

Yarışmada görev alan komandolar; fiziki dayanıklılık, hız ve koordinasyon gerektiren bölümlerde yüksek performans gösterdi. Etaplar boyunca sergilenen disiplin ve kararlılık dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "41’inci Komando Tugay Komutanlığımızda "1’inci Ordu Komando Kolu Yarışması" icra edildi. Komandolarımız yarışmada başarılı bir mücadele ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Katılımcıların gösterdiği performans, yarışmanın başarıyla tamamlandığını ve komandoların hazır bulunuşluk seviyesinin üst düzeyde olduğunu ortaya koydu.

