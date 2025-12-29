DOLAR
Gercüş'te Karda Mahsur Kalan Ambulans İl Özel İdare Tarafından Kurtarıldı

Gercüş’te kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; 112 ekipleri teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:17
Kayapınar'dan hasta alan ambulans yoğun kar nedeniyle yolda kaldı

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinden hasta alan ambulans, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bunun üzerine bölgeye, Gercüş ilçe şantiye şefliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı.

112 ekipleri ve sağlık çalışanları, Gercüş İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş ile Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

