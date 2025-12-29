Gercüş'te Karda Mahsur Kalan Ambulans İl Özel İdare Tarafından Kurtarıldı

Kayapınar'dan hasta alan ambulans yoğun kar nedeniyle yolda kaldı

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinden hasta alan ambulans, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bunun üzerine bölgeye, Gercüş ilçe şantiye şefliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı.

112 ekipleri ve sağlık çalışanları, Gercüş İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş ile Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

