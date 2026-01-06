Manisa'da motosiklet denetiminde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza

Manisa'da 3-5 Ocak 2026 motosiklet denetiminde 904 sürücüye toplam 3 milyon 251 bin 282 TL (3,25 milyon TL) ceza kesildi, 42 araç trafikten men edildi.

Denetim ayrıntıları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 3-5 Ocak 2026 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Günlük ortalama 32 ekip ve 68 trafik personeli ile yürütülen kontrollerde toplam 2 bin 626 araç ve sürücüsü incelendi.

Kusurlu görülen 904 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 3 milyon 251 bin 282 TL (yaklaşık 3,25 milyon TL) idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Denetimler sonucu ayrıca 42 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları