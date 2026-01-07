Safranbolu’da 200 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Safranbolu'da 200 yıllık tarihi konak sabaha karşı çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:17
İzzetpaşa Mahallesi'nde çatı katında çıkan yangın, konağı kullanılmaz hale getirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi bir konak, sabaha karşı çıkan yangında kül oldu.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak adresinde meydana geldi. Uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı konağın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konak 3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği bir yapı olduğundan o sırada binada kimse bulunmuyordu. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

Yangının sabaha karşı 04.30 sularında başladığı tahmin ediliyor. İhbar üzerine Karabük ve Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme arozözleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve yangın sonrası konağın büyük kısmı çöktü.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

