Alaplı'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Mollabey Köyü Çatak yolu — 16.30

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 saatlerinde Mollabey Köyü Çatak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü F.D idaresindeki 34 ESU 647 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri ve polis tarafından ilk müdahale yapıldı. Otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki Y.K, yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak Jandarma soruşturma başlattı.

