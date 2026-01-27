Hakkari'de 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla firari B.A. yakalandı

Hakkari'de İHA destekli operasyonda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:27
İHA destekli operasyonla JASAT ekipleri merkez ilçede yakalama gerçekleştirdi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., İHA destekli operasyon sonucunda Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince merkez ilçede yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

