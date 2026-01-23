Alaşehir’de 23 bin 750 kaçak makaron ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis bir iş yerinde toplam 23 bin 750 adet dolu ve boş kaçak makaron ele geçirdi; şüpheli S.P. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:15
Operasyon ve gözaltı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda bir iş yerinde 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron olmak üzere toplam 23 bin 750 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Yürütülen takip ve kontrol çalışmaları kapsamında, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda S.P. (35) isimli şahsa ait iş yerlerinde makaronlara rastlandı.

Şüpheli S.P. (35), işlemlerinin yapılması amacıyla Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

