Azerbaycan'da Yakalanan Suç Örgütü Üyesi İntizar Babaniyazov İstanbul'da Tutuklandı

Operasyon ve tutuklama

İstanbul'da bazı iş yerlerine yönelik silahlı saldırıları azmettirdiği ve eylem şüphelilerini koordine ettiği tespit edilen İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı. Şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekipleri, örgütün farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep ettiğini ve ardından işyerlerine yönelik silahlı saldırıları azmettirdiğini belirledi.

Emniyetteki sorgulamada şüphelinin toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi; bu eylemler arasında 2 tehdit ve 4 kurşunlama olayının bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'da yapılan işlemlerinin ardından şüpheli, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

