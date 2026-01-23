Muğla'da 'Daltonlar' ve 'Casperler' Operasyonu: 8 Tutuklama

Muğla merkezli operasyonda 'Daltonlar' ve 'Casperler' adlı organize suç örgütü üyelerinden 15 kişi gözaltına alındı, 8 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:33
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı soruşturmada 'Daltonlar' ve 'Casperler' isimli organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 8 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve suçlamalar

Soruşturmada, örgüt üyelerinin iş adamlarını yabancı hatlar üzerinden arayarak iş yerlerini ve ailelerini kurşunlama tehdidiyle haraç istedikleri ve kendilerini 'Daltonlar' ile 'Casperler' olarak tanıttıkları tespit edildi. Yapılan çalışmada, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçelerinde 6 iş yeri sahibi müşteki/mağdur belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ve yakalamalar

Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon ve aramalarda şu materyaller ele geçirildi: 3 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 283 adet tabancalara ait fişek, 3 adet Ak-47 fişeği, 16 adet bıçak ve muşta, çok sayıda dijital materyal ile 200 bin TL bedelli senet.

Adli süreç

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 15 şüpheliden R.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ. ve U.D. isimli 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken; D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

