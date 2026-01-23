Erbaa’da Müstakil Ev Küle Döndü: Aile Son Anda Kurtuldu

Olayın Detayları

Tokat’ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Tepe Mahallesi’nde, K.K.'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yükselen alevler, bölgedeki sakinlerin ifadelerine göre adeta geceyi aydınlattı. Çıkan yoğun duman ve alevler kısa sürede evi sardı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Olayın çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

