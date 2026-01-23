Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Sakarya'da emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişiler hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

Operasyonlar, Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin, örgütün propaganda faaliyetlerinde bulundukları ve finans sağladıkları yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli mercilere sevk edildi; savcılık süreci sonucunda 2 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Gelişmeler, ilgili birimlerce kayıt altına alındı ve soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği belirtildi.

