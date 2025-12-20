DOLAR
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İşletme Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü, Adliyeye Sevk

Manavgat'ta market sahibi Ömer Y., tartıştığı Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'i ruhsatsız tabancayla öldürdü. Zanlı polise teslim edilip adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:02
Olayın ayrıntıları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan bir markette tartışma çıktı. İddiaya göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), işyeri sahibi Ömer Y.’ye ait markete gelip alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay esnasında Ömer Y., yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Gelişmeler ve soruşturma

Olay yerine gelen ekipler, işyeri sahibi Ömer Y.’nin olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte polise teslim olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin, polis tarafından emniyete götürülürken ’Çökmek istediler. Onun için öldürdüm’ şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Cenazeler, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polise teslim olan zanlı Ömer Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

