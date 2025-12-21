Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama ve "A4" Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde narkotik polislerinin yürüttüğü takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.E. (19) yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, şüphelinin Yeni Mahallede bulunan ikameti ile aracında yaptıkları aramalarda piyasada "A4" olarak tabir edilen ve sentetik kannabinoid içeren çok sayıda madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

