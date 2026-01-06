Ali Yerlikaya açıkladı: FETÖ operasyonlarında 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 20 günde yürütülen FETÖ operasyonlarında 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 20 gündür polis tarafından yürütülen FETÖ operasyonlarında 223 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonun kapsamı ve sonuçları

Yerlikaya, operasyonların FETÖ’nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarını, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürenleri ve örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayanları kapsadığını belirtti.

Açıklamaya göre, yakalanan 223 şüpheliden 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "FETÖ’ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı".

