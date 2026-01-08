Sirkeci Doğubank'ta İşten Çıkarılan Şahıs İş Yerine Ateş Açtı

Fatih Sirkeci'deki Doğubank iş merkezinde işten çıkarılan bir kişi, çıkan tartışma sonrası iş yerine silahla ateş açtı; saldırgan kaçtı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:10
Olayın Detayları

Fatih Sirkeci'de bulunan Doğubank iş merkezinde bugün saat 11.00 civarında bir silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarılan bir çalışan iş yeri sahibiyle konuşmak üzere dükkâna geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yerine ateş açtı ve daha sonra bölgeden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı anında iş hanı içerisinde bulunan vatandaşlar, güvenliklerini sağlamak için han içindeki diğer dükkânlara sığınırken, yaşanan o anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SALDIRIDA VATANDAŞLAR İŞ HANINDAKİ DÜKKANLARA SIĞINDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

