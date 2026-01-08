Topçular-Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürüklendi: Negmar Feribotu Yalova'da Mahsur

Negmar'a ait arabalı feribot, Topçular'dan 11.20'de hareket ettikten sonra fırtınaya yakalandı; onlarca araç ve yüzlerce yolcu yaklaşık 2 saattir denizde mahsur, gemi Kocaeli yönüne sürükleniyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:19
Topçular-Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürüklendi: Negmar Feribotu Yalova'da Mahsur

Topçular-Eskihisar seferini yapan Negmar feribotu fırtınada sürüklendi

Onlarca araç ve yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı

Yalova'dan Topçular'dan sabah 11.20'de Eskihisar yönüne hareket eden Negmar şirketine ait arabalı feribot, sefer sırasında beklenmedik bir fırtınaya yakalandı.

Fırtına nedeniyle geminin denizde kontrolünü kaybettiği ve Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi. Feribotta bulunan onlarca araç ve yüzlerce yolcu, denizin ortasında mahsur kaldı.

Vatandaşlar yaklaşık 2 saattir araçlarıyla birlikte kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı yolculara sık sık sakin olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi henüz paylaşılmadı.

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN NEGMAR'A AİT ARABALI FERİBOT...

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN NEGMAR'A AİT ARABALI FERİBOT, FIRTINAYA YAKALANDI. ONLARCA ARAÇ VE YÜZLERCE YOLCUYLA DENİZ ORTASINDA SÜRÜKLENEN GEMİNİN KOCAELİ İSTİKAMETİNE DOĞRU SÜRÜKLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

YALOVA'DA TOPÇULAR'DAN 11.20'DE ESKİHİSAR'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN NEGMAR'A AİT ARABALI FERİBOT...

