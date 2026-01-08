Topçular-Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürüklendi: Negmar Feribotu Yalova'da Mahsur

Topçular-Eskihisar seferini yapan Negmar feribotu fırtınada sürüklendi

Onlarca araç ve yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı

Yalova'dan Topçular'dan sabah 11.20'de Eskihisar yönüne hareket eden Negmar şirketine ait arabalı feribot, sefer sırasında beklenmedik bir fırtınaya yakalandı.

Fırtına nedeniyle geminin denizde kontrolünü kaybettiği ve Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi. Feribotta bulunan onlarca araç ve yüzlerce yolcu, denizin ortasında mahsur kaldı.

Vatandaşlar yaklaşık 2 saattir araçlarıyla birlikte kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı yolculara sık sık sakin olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi henüz paylaşılmadı.

