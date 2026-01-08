Urla'da CHP Aday Adayı Burak Ulamışlı Denizde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olduğu belirtilen Burak Ulamışlı (45) adlı kişinin cansız bedeni denizde bulundu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulamışlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cansız bedenin, elleri ve ayakları tekneye bağlı şekilde deniz içinde fark edildiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ulamışlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cesedin tekneye bağlı bulunması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde duruluyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ulamışlı'nın iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

BURAK ULAMIŞLI