Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde rüzgarla uçan restoran çatısı, sahibi Meral Tezer'in (60) üzerine düştü; hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:33
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti

Aksaray'da uçan çatı yaşamı aldı

Olayın detayları

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir restoranın çatısını uçurdu.

Uçan çatı, restoran sahibi Meral Tezer’in (60) kafasına düşerek ağır yaralanmasına neden oldu.

Restoran çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Meral Tezer’i ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Meral Tezer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

