Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti

Aksaray'da uçan çatı yaşamı aldı

Olayın detayları

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir restoranın çatısını uçurdu.

Uçan çatı, restoran sahibi Meral Tezer’in (60) kafasına düşerek ağır yaralanmasına neden oldu.

Restoran çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Meral Tezer’i ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Meral Tezer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

