Kars’ta hemzemin geçitte lokomotif çarptı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Edinilen bilgilere göre olay, Kars merkez eski Kömür Tevzi mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Kars Tren Garı'ndan manevra yapmak üzere ayrılan lokomotif, geçitteki bariyerlerin yanında bulunan 16 yaşındaki İ.C.Y.'ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.C.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası lokomotif durdurulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

