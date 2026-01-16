Amasya'da Otomobil Alev Aldı: Patlamalar Çevreyi Korkuttu

Amasya Hacı İlyas Mahallesi'nde seyir halindeki 05 DC 490 plakalı otomobil alev aldı; patlamalar paniğe neden oldu, itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:32
Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Patlamalar çevrede paniğe yol açtı, itfaiye güçlükle müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sedat Ö. idaresindeki 05 DC 490 plakalı otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Sürücü, alışverişten dönerken durumu fark ederek eşiyle birlikte araçtan indi ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Araçtaki patlamalar çevredeki vatandaşlarda korku yarattı ve itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Alevler etraftaki araçlara da sıçradı, yangın kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Olay yerindeki esnaflardan Süleyman Önder, 'Aracın alev aldığını gördük. Koşup yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ama yeterli gelmedi. Aracın içindeki tüp çok kötü patladı. Araç alev topuna döndü. Çok şükür can kaybı yok' diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

