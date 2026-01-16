Balıkesir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Anne ve Kızı Yaralandı

Balıkesir Altıeylül'de 10 KD 825 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu anne G.Ç. ile kızı M.Ç. yaralandı; ekipler müdahale etti, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:16
Balıkesir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Anne ve Kızı Yaralandı

Balıkesir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Anne ve Kızı Yaralandı

Kaza Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde meydana geldi

Balıkesir'de kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu anne G.Ç. ve kızı M.Ç. yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde, sürücü G.Ç. idaresindeki 10 KD 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU ANNE, KIZ YARALANDI

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU ANNE, KIZ YARALANDI

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU ANNE, KIZ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı
7
Kayseri'de Fabrikada İş Kazası: 2. Kattan Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları