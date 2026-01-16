Balıkesir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Anne ve Kızı Yaralandı

Kaza Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde meydana geldi

Balıkesir'de kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu anne G.Ç. ve kızı M.Ç. yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde, sürücü G.Ç. idaresindeki 10 KD 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

