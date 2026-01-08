Anadolu Otoyolu Sakarya'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, Hendek mevkiinde İstanbul istikameti yönünde seyreden bir otomobil ile aynı istikamette ilerleyen bir minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı Audi marka otomobil ile aynı yöndeki 27 AKZ 677 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak sürüklendi.

Kazada Yıldız Dertli (60) olay yerinde hayatını kaybederken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden Dertli'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna gönderildi.

Trafik, kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 2 buçuk saat sonra normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

