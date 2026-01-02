DOLAR
Antalya Serik’te Gümrük Kaçağı: 7 bin 250 Gözlük ve 366 Saat Ele Geçirildi

Antalya Serik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.H.D. adlı şüphelinin ev ve aracında 7 bin 250 güneş gözlüğü ile 366 kol saati ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:38
Antalya Serik’te Gümrük Kaçağı Operasyonu

Kaçak ürünlere jandarma müdahalesi

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Operasyon, savcılık koordinesinde yürütüldü.

Operasyonda arama yapılan kişinin H.H.D. olduğu belirtilirken, şüphelinin ev ve aracında arama yapıldı.

Aramalar sonucunda toplam 7 bin 250 adet güneş gözlüğü ile 366 adet kol saati bulundu ve el konuldu.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürdürülüyor.

