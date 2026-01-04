Kayseri'de Çatıda Yangın: 3 Katlı İkamet 2 Saatte Söndürüldü

Kayseri'de çatıda yangın: 3 katlı ikamet iki saatte kontrol altına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir ikametin çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Olay yeri ve yangının çıkışı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Mahallesi Kalyoncu Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı ve çevredekiler durumu ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışması

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmayla yangın 2 saat içinde tamamen söndürüldü.

Can kaybı ve soruşturma

Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

