Kayseri'de Çatıda Yangın: 3 Katlı İkamet 2 Saatte Söndürüldü

Kayseri Melikgazi'de Danişmend Mahallesi Kalyoncu Sokak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 05:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 05:25
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir ikametin çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Olay yeri ve yangının çıkışı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Mahallesi Kalyoncu Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı ve çevredekiler durumu ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışması

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmayla yangın 2 saat içinde tamamen söndürüldü.

Can kaybı ve soruşturma

Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

