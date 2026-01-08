Adana'da 19 Yaşındaki Genç Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü

Seyhan Reşatbey'de 04.00 sıralarında çıkan tartışmada Enes Doğan (19), kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:55
Olay: Olay, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi.

Kurban: İddiaya göre Enes Doğan (19), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle çıkan tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Doğan’ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

