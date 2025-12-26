DOLAR
Bilecik'te 6. Katta Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Bilecik Bahçelievler'de 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:46
Bilecik'te 6. Katta Yangın

Bilecik'te, 7 katlı bir binanın 6'ncı katında yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olay Yeri ve İhbar

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. isimli şahsın kiracı olarak oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevre dumanla kaplanınca apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ve Polis Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların panik yaşadığı bölgede, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin soruşturma devam ediyor.

