Erzurum Palandöken'de Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: Zanlı T.Z. Kaçtı

Erzurum Palandöken'de Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Yunusemre Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkânı ve dükkânın üst katındaki eve yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, ismi T.Z. olduğu öne sürülen bir şahıs, uzun namlulu silahla iki el ateş etti.

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden bir araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.

Güvenlik ve Soruşturma

Yapılan incelemelerde 2 adet boş kartuş ele geçirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

