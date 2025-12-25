DOLAR
Anamur'da Okul Müdürü Vuruldu: Ameliyat Başarılı, Bakan Tekin Telefonda Görüştü

Mersin Anamur'da 12 yaşındaki öğrenci tarafından vurulan okul müdürü Ender Kara, başarılı ameliyatın ardından servise alındı; Vali ve Bakan geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:33
Anamur'da Okul Müdürü Vuruldu: Ameliyat Başarılı, Bakan Tekin Telefonda Görüştü

Anamur'da okul müdürü vuruldu: Ameliyat sonrası servise alındı

Olayın Detayları

Mersin'in Anamur ilçesinde, 22 Aralık sabahı saat 08.30 civarında Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K. (12) okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara (39)'ya doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konuldu, şüpheli çocuk okulda gözaltına alındı.

Baba Y.K. (55), Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğlunun savcılıktaki ifadelerinin ardından, "tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" ve "azmettirme" suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Mahkemece şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

Sağlık Durumu ve Ziyaret

Ender Kara, karaciğerinde parçalanma nedeniyle sevk edildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası 2 gün yoğun bakımda gözlem altında tutulan Kara, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Kara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Toros, Kara'nın Anamur ve Mersin'de görevini en iyi yapan okul müdürlerinden biri olduğunu, büyük emek verdiğini belirterek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Vali Toros, Kara'yı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştürdü. Bakan Tekin geçmiş olsun dileklerini iletti. Okul müdürü Kara, kendisiyle inanılmaz ilgilenildiğini belirterek, "Aramanız moral ve güç verdi" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

