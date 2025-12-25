Siverek'te Protesto: Çevre Yolu Şehir Dışına Taşınsın

Siverek'te yürek burkan protesto: "Eşimin acısı son olsun, bu yolu kaldırın!"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sık sık ölümle sonuçlanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla şehir içinden geçen çevre yolunun ilçe dışına taşınması talebiyle geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Eylemde, geçtiğimiz gün eşini kaybeden ve taziyesini yarıda bırakıp alana gelen Ömer Gül'ün duygusal çağrısı büyük yankı uyandırdı.

Toplanma ve çağrı: Siverek Kent Konseyi öncülüğünde tepki

İlçenin Şirinkuyu ışıklarında Siverek Kent Konseyi öncülüğünde toplanan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, artan trafik kazalarına ve can kayıplarına tepki gösterdi. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Siverek Kent Konseyi Başkanı Adnan Uğur Tamses, "Siverek’in içinden geçen Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun şehir dışına çıkarılması gerektiğini" vurguladı.

"Geçici Önlemler Yetersiz Kalıyor, Artık Ertelenemez"

Tamses açıklamasında, "Geçmişte şehir dışında planlanan bu yol, Siverek’in hızlı ve plansız büyümesi nedeniyle bugün yerleşim alanlarının tam ortasında kalmıştır. Bu durum, ağır tonajlı araçların şehir içi trafikle iç içe seyretmesine, özellikle yayalar, öğrenciler ve bölge sakinleri için ciddi bir can güvenliği tehdidi oluşturmasına neden olmaktadır. Alınan geçici önlemler ve uyarı levhaları, sorunun köklü çözümü için yeterli olmamaktadır. Bu sorun artık ertelenemez bir noktaya gelmiştir" dedi.

Basın açıklamasında yetkililere yöneltilen dört maddelik acil çağrı şu şekilde açıklandı:

1. Mevcut çevre yolunun ivedilikle şehir dışına alınması.

2. Yeni çevre yolunun uzun vadeli şehir planlamasına uygun şekilde projelendirilmesi.

3. Mevcut yol üzerinde, çözüm sağlanana kadar acil ve etkili trafik güvenliği önlemlerinin artırılması.

4. Yetkili kurumların, yerel dinamikleri ve halkın taleplerini dikkate alarak süreci şeffaf bir şekilde yürütmesi.

Tamses, bu çağrının tamamen insani ve vicdani bir talep olduğunu belirterek, yetkilileri sorumluluk almaya davet etti ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Eşini kaybeden Ömer Gül'ten yürek parçalayan sözler

Basın açıklamasına, geçtiğimiz gün aynı yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 15 günlük bebeğinin annesi olan eşi Canan Erçek Gül'ü kaybeden Ömer Gül de katıldı. Taziyesini yarıda bırakarak eyleme destek veren acılı eş, şunları söyledi: "Dün bu yolda, karşıya geçerken eşimi kaybettim. Yeni ölümlerin yaşanmaması için taziyemi yarıda bırakıp bu eyleme katıldım. İnşallah benim acım son olur, bu yolda ki ölümler benim acımla son bulsun. Şehir içinden 170 kilometre ile arabalar gidiyor, benim eşime de çarpan sürücü 170 kilometreyle hızla gidiyordu. Bu ihmalkârlıktır. Eşim 3 çocuğu yetim bıraktı, biri henüz 15 günlük. Bunun vebali kime? Ben bunun peşinde değilim, yalnızca bundan sonra gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum, rica ediyorum bu benim acım son olsun, hiç kimsenin bir daha böyle bir acı yaşamasını istemiyorum. Rica ediyorum yetkililer kimse bu yolu buradan kaldırsınlar, başka çocuklar yetim kalmasın."

Ömer Gül'ün feryadı, eyleme katılan vatandaşları derinden etkiledi. Basın açıklamasının ardından kalabalık, 5 dakikalık oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, SIK SIK ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELEN ŞEHİR İÇİ ÇEVRE YOLUNUN, İLÇE DIŞINA TAŞINMASI TALEBİYLE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLENDİ.