Ankara Beypazarı'nda Feci Kaza: Anne, Baba ve 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Ankara Beypazarı'nda Feci Kaza: Aileden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Kaza, Ankara-Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mahir Çanak (27) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLDAN ÇIKIP 10 METREDEN YUVARLANAN ARABA BULUNAN 1’İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.