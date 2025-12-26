DOLAR
Ankara Beypazarı'nda Feci Kaza: Anne, Baba ve 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Ankara-Beypazarı yolunda kontrolden çıkan araç 10 metreden yuvarlandı; Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:35
Kaza, Ankara-Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mahir Çanak (27) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

