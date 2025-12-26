Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirci-Selendi kara yolunda iki otomobil çarpıştı

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Demirci-Selendi kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu idaresindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D. yönetimindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer otomobil sürücüsü Mustafa D. ise Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kapucu ailesinin Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kaza meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

