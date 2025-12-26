DOLAR
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 12 gözaltı, 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı; fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:10
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 12 gözaltı, 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 gözaltı, 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli üç ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar kurtarıldı ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonun detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşun önlenmesi ve bu suça zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında harekete geçti. Ekiplerce 23 Aralık’ta Kocaeli, İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilerek 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhşa zorlandığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; T.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı: 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı: 14 kadın kurtarıldı

