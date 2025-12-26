Aksaray'da 'Dur' İhtarına Uymayan 15 Yaşındaki Sürücüye 82 bin 432 lira Ceza

Aksaray'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüye Ağır Para Cezası

Kovalamaca sonrası 15 yaşındaki sürücüye ve ruhsat sahibine toplam 82 bin 432 lira ceza

Aksaray'da polis ekiplerinin Tacin Mahallesinde yürüttüğü devriye görevi sırasında plakası bulunmayan bir motosiklet sürücüsüne yapılan 'dur' ihtarına uyulmadı. İhtara uymayan sürücü kaçarken, trafik ekiplerinin anonsuyla emniyet güçleri alarma geçti.

Polis ile sürücü arasında yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından motosiklet, Makas Kavşağında yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün E.R.K. olduğu ve 15 yaşında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak sürücüye ve ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplam 82 bin 432 lira para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yaparak benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

