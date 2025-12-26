Malatya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Malatya'nın Battalgazi İlçesi Merkezde Beydağı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından kaza yaptı.
Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün, A.O.A. (17) idaresindeki 44 AHS 078 plakalı motosikleti, polisle girilen kovalamaca sırasında Kurtuba cami mevkiinde bir araca çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.
Çarpma sonucu sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
