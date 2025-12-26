DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

Malatya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Battalgazi'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı; araç dere yatağına devrildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:09
Malatya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Malatya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Merkezde Beydağı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından kaza yaptı.

Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün, A.O.A. (17) idaresindeki 44 AHS 078 plakalı motosikleti, polisle girilen kovalamaca sırasında Kurtuba cami mevkiinde bir araca çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

Çarpma sonucu sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Malatya’da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Malatya’da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın
2
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
3
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi
4
Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
6
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
7
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler