Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı

Kocaeli merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşun önlenmesi ve bu suça zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında harekete geçti.

23 Aralık'ta Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 14 kadın ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

