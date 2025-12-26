DOLAR
Bartın'da Polisten Kaçan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 67 AFJ 853 plakalı araç Arıt Kavşağı'nda takla attı; E.K., R.B. ve M.H. yaralandı, R.B. ağır.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:04
Arıt Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralananlardan biri ağır

Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı’nda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan E.K., R.B. ve M.H. yaralandı. Araçta sıkışan R.B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aracı kovalayan polisler tarafından kurtarılan yaralılar E.K., R.B. ve M.H., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polis ekiplerince inceleme başlatılırken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

