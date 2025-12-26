Bartın'da Polisten Kaçan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Arıt Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralananlardan biri ağır

Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı’nda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan E.K., R.B. ve M.H. yaralandı. Araçta sıkışan R.B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aracı kovalayan polisler tarafından kurtarılan yaralılar E.K., R.B. ve M.H., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polis ekiplerince inceleme başlatılırken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

