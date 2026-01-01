Ankara'da Haraç Çetesi Çökertildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki esnaflardan yüklü miktarda para talep ederek zorla 'çökme' girişiminde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Soruşturma ve tutuklamalar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ‘Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme’ suçlarını işledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında M.G, F.G, F.A, İ.D ile suça sürüklenen çocuk D.K. bulunuyor. Zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA’DA ESNAFTAN HARAÇ İSTEYİP, İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE YÖNELİK OPERASYON SONUCU YAKALANAN ZANLILARDAN 4’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.