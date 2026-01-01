DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Ankara'da Haraç Çetesi Çökertildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da esnaftan haraç isteyen ve iş yerlerini kurşunlayan çeteye düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı; 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:28
Ankara'da Haraç Çetesi Çökertildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Haraç Çetesi Çökertildi: 4 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki esnaflardan yüklü miktarda para talep ederek zorla 'çökme' girişiminde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Soruşturma ve tutuklamalar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ‘Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme’ suçlarını işledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında M.G, F.G, F.A, İ.D ile suça sürüklenen çocuk D.K. bulunuyor. Zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA’DA ESNAFTAN HARAÇ İSTEYİP, İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE YÖNELİK OPERASYON SONUCU...

ANKARA’DA ESNAFTAN HARAÇ İSTEYİP, İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE YÖNELİK OPERASYON SONUCU YAKALANAN ZANLILARDAN 4’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ANKARA’DA ESNAFTAN HARAÇ İSTEYİP, İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE YÖNELİK OPERASYON SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
3
Muğla’da 2025’te Ölümlü Trafik Kazalarında %26 Azalma
4
İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Trafik Denetimi
5
Samsun'da 9. Kattan Balkona Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Buzlu Yolda Kaza: Nilüfer Balat'ta Araç Site Girişine Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları