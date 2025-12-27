DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Şanlıurfa Siverek'te Tartışma Kanlı Bitti: Ramazan Sağır Eşi ve Oğlunu Öldürdü

Siverek'te 65 yaşındaki Ramazan Sağır, tartışma sırasında eşi İmhan (65) ve oğlu Ramazan (29) Sağır'ı tabancayla vurarak öldürdü; zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:31
Şanlıurfa Siverek'te Tartışma Kanlı Bitti: Ramazan Sağır Eşi ve Oğlunu Öldürdü

Şanlıurfa Siverek'te Tartışma Kanlı Bitti: Ramazan Sağır Eşi ve Oğlunu Öldürdü

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Ramazan Sağır (65), yanında bulundurduğu tabanca ile eşi İmhan Sağır (65) ve oğlu Ramazan Sağır (29)'a ateş etti.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İmhan Sağır ve oğlu ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayın ardından kaçan şüpheli Ramazan Sağır, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

İMHAN SAĞIR VE OĞLU RAMAZAN SAĞIR, AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN YOLDA HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi
2
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
3
Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
4
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
5
Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği
6
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma
7
Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti