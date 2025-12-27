Şanlıurfa Siverek'te Tartışma Kanlı Bitti: Ramazan Sağır Eşi ve Oğlunu Öldürdü

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Ramazan Sağır (65), yanında bulundurduğu tabanca ile eşi İmhan Sağır (65) ve oğlu Ramazan Sağır (29)'a ateş etti.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İmhan Sağır ve oğlu ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayın ardından kaçan şüpheli Ramazan Sağır, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ