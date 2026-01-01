DOLAR
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Gönü Mahallesi'ndeki köy evi yılbaşı gecesi elektrik kontağından çıkan yangında hasar gördü; itfaiye olay yerinde söndürdü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:40
Bursa Karacabey'de yılbaşı gecesi ev yangını paniğe yol açtı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevre evler korundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı gecesi bir köy evinde çıkan yangın, mahallede korku ve panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gönü Mahallesi’nde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleyle yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, söz konusu evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

