Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu

Bursa Karacabey'de yılbaşı gecesi ev yangını paniğe yol açtı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevre evler korundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı gecesi bir köy evinde çıkan yangın, mahallede korku ve panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gönü Mahallesi’nde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleyle yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, söz konusu evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

