DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bursa-Ankara karayolunda kontrolünü kaybeden iplik yüklü tır devrildi; sürücü Şerif Ali U. yaralandı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:20
İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale ve soruşturma

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan iplik yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Uşak ilinden Bursa yönüne seyir halinde olan, Şerif Ali U. idaresindeki 64 AF 800 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak karayolunu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜSÜ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
3
Muğla’da 2025’te Ölümlü Trafik Kazalarında %26 Azalma
4
İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Trafik Denetimi
5
Samsun'da 9. Kattan Balkona Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Buzlu Yolda Kaza: Nilüfer Balat'ta Araç Site Girişine Çarptı
7
Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları