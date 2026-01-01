İnegöl'de İplik Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale ve soruşturma

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan iplik yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Uşak ilinden Bursa yönüne seyir halinde olan, Şerif Ali U. idaresindeki 64 AF 800 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak karayolunu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

