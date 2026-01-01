Bursa'da Buzlu Yolda Kaza: Nilüfer Balat'ta Araç Site Girişine Çarptı

Bursa'da buzlu yolda kaza: Nilüfer Balat'ta araç kaydı

Yeni yılın ilk saatlerinde yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle yollar buzlandı ve sürücüler zorlu koşullarla karşılaştı.

Nilüfer Balat Mahallesi'nde yokuş aşağı inen araçlar kayma tehlikesi yaşadı. Bir sürücü, buzlu zeminde fren yapamayarak önce bir araca sonra da bir sitenin girişine çarparak durabildi. Olay anı, çevredeki diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte meydana gelen kazada yaralanma veya hasar bilgisi haberde yer almamaktadır. Kazanın yaşandığı anların görüntüleri sosyal medyada ve trafik kayıtlarında paylaşıldı.

Öte yandan Yıldırım ilçesi Otosansit sanayi bölgesinde bazı esnaflar, oluşan buzlanmayı kısa süreli eğlenceye dönüştürdü; oto sanayide kızak yaparak keyifli anlar yaşadılar. Bu görüntüler de başka bir esnaf tarafından kaydedildi.

Vatandaşlara ve sürücülere yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuyor.

