Muğla’da 2025’te Ölümlü Trafik Kazalarında %26 Azalma

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 2025 trafik verilerini açıkladı: ölümlü kazalarda %26, motosiklet kazalarında %51 düşüş kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:19
Muğla’da 2025 trafik bilançosu: Ölümlü kazalarda düşüş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü verileri ve denetimlerin etkisi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılının muhasebesini yapmak amacıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, Trafik Denetleme Şube Müdürü ve saha personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Muğla yollarındaki güvenlik başarısı rakamlara yansıdı.

Toplantıda paylaşılan 2025 yılı istatistikleri, yürütülen kararlı denetimlerin meyvelerini verdiğini ortaya koydu. Yapılan analize göre, 2025 yılında bir önceki yıla oranla: ölümlü trafik kazalarında %26 azalma sağlandı. Motosiklet kazalarında ise %51 oranında düşüş kaydedildi.

Bu veriler, Muğla polisinin özellikle motosiklet yoğunluğunun fazla olduğu bölgede yürüttüğü kask ve denetim faaliyetlerinin hayati önemini bir kez daha kanıtladı.

