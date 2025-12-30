DOLAR
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 saat 18.00’den itibaren yılbaşı nedeniyle çok sayıda yolu programlar sona erene kadar trafiğe kapatacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:28
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

31 Aralık 2025 günü saat 18.00’den itibaren uygulanacak kapatma kararının Emniyet tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeleri şöyle:

"Yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak 31 Aralık 2025 günü saat 18.00’den itibaren; Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı’nın tamamı, Milli Müdafaa Caddesi’nin tamamı, Aşkabat Caddesi’nin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı, Bestekar Caddesi’nin tamamı, Kızılırmak Caddesi’nin tamamı, Olgunlar Caddesi’nin tamamı, Selanik Caddesi’nin tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi’nin tamamı, Azerbaycan Caddesi’nin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı, Yüksel Caddesi’nin tamamı, Sakarya Caddesi’nin tamamı, Kumrular Caddesi’nin tamamı, Tunus Caddesi’nin tamamı, Tuna Caddesi’nin tamamı, Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavsak ile Kızılay Kavsak arasında kalan bölümü, İnkılap Sokağı’nın tamamı, Konur Sokağı’nın tamamı, Karanfil Sokağı’nın tamamı, Bilge Sokağı’nın tamamı, Bülten Sokağı’nın tamamı, Çığır Sokağı’nın tamamı, Bayındır Sokağı’nın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Oğuzhan Asiltürk Caddesi’nin tamamı, Meşrutiyet Caddesi’nin tamamı, Filistin Caddesi’nin tamamı, Polonya Caddesi’nin tamamı, İran Caddesi’nin tamamı, Arjantin Caddesi’nin tamamı, Kuleli Caddesi’nin tamamı programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Vatandaşların ve sürücülerin, alternatif güzergahlar ve toplu taşıma seçeneklerini planlaması, sürücülerin yetkililerin işaret ve yönlendirmelerine uyması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

