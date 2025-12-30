Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı

Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Olayın Detayları

İsparta'da gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, kar maskesi takan şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay anı ve saldırı öncesindeki hazırlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ve Yaralı

Olay, 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında bir tekel işyeri önünde meydana geldi. Sinan B. isimli vatandaş, yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan üç erkek şahıs tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Sinan B., çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi süren Sinan B. ile yapılan görüşmede; kafa arka kısmında açılma, sırtında çok sayıda darp ve sopa izi bulunduğu, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Sinan U. ile bir eğlence mekanından çıktıktan sonra arkadaşının işlettiği iş yerine köpeğini tuvalete çıkarmak amacıyla geldiklerini, bu sırada arkalarından inen üç kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı.

Soruşturma ve Kamera Kayıtları

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında saldırıya karıştığı tespit edilen şüpheliler; Kosat E. Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olarak belirlendi. Kamera kayıtları, şüphelilerin bir kafeden çıktıktan sonra araçlarının bagajına sopa koyduklarını, kıyafet değiştirdiklerini ve araç plakalarını söktüklerini anbean ortaya koydu.

Soruşturmada, şüphelilerin darbedilen kişinin aracını yaklaşık 25 dakika takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan inip kar maskesi takarak tahta sopalarla saldırdıkları tespit edildi.

Gözaltılar, Aramalar ve Adliyeye Sevk

Yapılan operasyonla Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A.'nın il dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aranması süren şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

