Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti

Küçükçekmece Demir Sahası'nda İki Tanker Teması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker geminin temas etmesi üzerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Müdahale ve gemi bilgileri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

KALBAJAR ve ALATEPE isimli gemilerin sabitlenmeye çalışıldığı anlar havadan görüntülendi.

KÜÇÜKÇEKMECE DEMİR SAHASINDA, AZERBAYCAN VE TÜRK BANDIRALI İKİ TANKER GEMİ, TEMAS ETMESİ ÜZERİNE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SABİTLENMEYE ÇALIŞILAN İKİ GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.