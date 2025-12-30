DOLAR
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda KALBAJAR ve ALATEPE tankerlerinin teması üzerine Kıyı Emniyeti ekiplerini ve KURTARMA-9 römorkörünü sevk etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:09
Küçükçekmece Demir Sahası'nda İki Tanker Teması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker geminin temas etmesi üzerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Müdahale ve gemi bilgileri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

KALBAJAR ve ALATEPE isimli gemilerin sabitlenmeye çalışıldığı anlar havadan görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

