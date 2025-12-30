DOLAR
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi

Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonda, 9’u DEAŞ bağlantılı olmak üzere toplam 62 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:05
Operasyon ve Sonuçları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yürütülen operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

Açıklamada, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 yabancı uyruklunun, ülkemizde bulunmasının sakıncalı görülmesi nedeniyle Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edildiği belirtildi.

Diğer taraftan, ülkeye illegal yollardan giren, vize veya ikamet ihlali yapan ve haklarında tahdit kodları konularak dosyaları kapatılan 53 kişi de düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edildi.

Toplamda 62 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiği kaydedildi.

Emniyet yetkililerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şahıs ülkemizde bulunması sakıncalı görüldüğünden Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edilmiştir. Ülkemize illegal yollardan giren vize, ikamet ihlalinde bulunan ve haklarında tahdit kodları koyularak dosyaları kapatılan yabancı uyruklu 53 şahıs da düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edilmiştir."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

