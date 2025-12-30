Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi

Operasyon ve Sonuçları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yürütülen operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

Açıklamada, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 yabancı uyruklunun, ülkemizde bulunmasının sakıncalı görülmesi nedeniyle Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edildiği belirtildi.

Diğer taraftan, ülkeye illegal yollardan giren, vize veya ikamet ihlali yapan ve haklarında tahdit kodları konularak dosyaları kapatılan 53 kişi de düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edildi.

Toplamda 62 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiği kaydedildi.

