Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri

Manisa Valisi Vahdettin Özkan düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, yılbaşı sürecine ilişkin artırılan güvenlik, trafik, sağlık ve denetim tedbirlerini açıkladı. Özkan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında şehit düşen polisleri rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diledi.

Genel Hazırlıklar ve Görev Dağılımı

Vali Özkan, Manisa genelinde yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, asayişten trafiğe, sağlıktan denetim hizmetlerine kadar tüm birimlerin koordinasyon içinde görev yapacağını söyledi. Alınan tedbirlerin etkin uygulanması amacıyla il genelinde 6 bin 904 personel ve 1.995 araçın 7/24 esasına göre görev yapacağı bildirildi.

Güvenlik ve Trafik Tedbirleri

Artması beklenen trafik yoğunluğu ve genel güvenliğin sağlanması için kolluk kuvvetleri ilave önlemler planladı. Özellikle meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, umuma açık alanlar, ibadethaneler ve toplu taşıma noktalarında güvenlik tedbirleri artırılacak. Hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarının önlenmesine yönelik önleyici kolluk uygulamaları aralıksız sürdürülecek, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere trafik denetimleri yoğunlaşacak. Kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında denetimler kesintisiz devam edecek.

Binlerce Personel Sahada

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev dağılımında şu rakamlar paylaşıldı: trafik ve asayiş hizmetlerinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1.233 personel ve 386 ekip, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1.236 personel ve 357 ekip görev yapacak. Ekipler risk analizleri doğrultusunda ilçelerde denetim ve kontrollerini sürdürecek.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı; yılbaşı gecesi 62 ambulans ve 2 bin 779 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün mobil göç aracı ve 2 personeli ile AFAD'ın 2 ekibi de sahada görev alacak. Yerel yönetimler ise ulaşım ve altyapı hizmetleri kapsamında 1.054 araç ve 1.446 personel ile hazır bulunacak.

Denetimler Aralıksız Sürüyor

Yılbaşı dolayısıyla satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda güvenliği, hijyen ve fahiş fiyat denetimleri artırıldı. Son 10 günde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 422 denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü'nün yaptığı 177 market denetiminde 2 bin 325 ürün kontrol edildi ve 142 ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Vali Vahdettin Özkan, Manisa'da yılbaşının huzur ve güven içinde geçmesi için görev yapacak tüm personele teşekkür etti. Özkan, 2026 yılının Manisalılara ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, dünyanın farklı bölgelerindeki zulümlerin son bulmasını ve Manisa'nın tarım, sanayi ile ticaretteki başarılarının yeni yılda artarak sürmesini temenni etti.

