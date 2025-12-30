Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı

DOLAR
Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:00
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen polis operasyonunda 53 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 9 kişinin DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilerek sınır dışı edildi.

Operasyonun detayları

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapıldı. Yapılan resmi açıklamada operasyonun yılbaşı tedbirleri kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde Yabancı Uyruklu şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulanmıştır. Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Yabancı Uyruklu 9 şahıs ülkemizde bulunması sakıncalı görüldüğünden Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edilmiştir. Ülkemize illegal yollardan giren vize, ikamet ihlalinde bulunan ve haklarında Tahdit kodları koyularak dosyaları kapatılan Yabancı Uyruklu 53 şahıs düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edilmiştir"

Operasyonla ilgili işlemler ve sınır dışı etme süreçleri sürüyor. (GC-)

