Ankara Etimesgut'ta Drift: 2 Sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' İşlemi

Ankara İl Jandarma ekipleri, Etimesgut’ta drift yapan 2 sürücüyü yakaladı; birinin ehliyeti iptal, diğerinin belgesine 2 ay el konuldu, araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:20
Ankara Etimesgut'ta Drift: 2 Sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' İşlemi

Ankara Etimesgut'ta Drift: 2 Sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' İşlemi

Jandarma ekipleri denetimde müdahale etti

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Trafik Jandarma ekipleri, Etimesgut ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan iki sürücüyü yakaladı.

Denetim sonucu ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Yapılan işlemler kapsamında araçlardan biri 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca her iki sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ankara’da drift atan 2 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem...

Ankara’da drift atan 2 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem başlatıldı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de İETT Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Tokat Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama
3
Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp
4
Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Avcılar'da Fırtına: Çatı Parçaları Yola ve Bahçeye Savruldu
6
Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları