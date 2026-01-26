Ankara Etimesgut'ta Drift: 2 Sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' İşlemi

Jandarma ekipleri denetimde müdahale etti

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Trafik Jandarma ekipleri, Etimesgut ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan iki sürücüyü yakaladı.

Denetim sonucu ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Yapılan işlemler kapsamında araçlardan biri 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca her iki sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

