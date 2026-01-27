Avcılar'da Fırtına: Çatı Parçaları Yola ve Bahçeye Savruldu

Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Savurdu

Denizköşkler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay

Avcılar'da etkili olan şiddetli rüzgâr sonucu bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle çatıda bulunan parçalar yola ve bahçeye düştü.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yola düşen parçaları kaldırdı ve bölgedeki tehlikeyi giderdi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak binada maddi hasar oluştu.

Avcılar’da fırtınada uçan çatı parçaları yola ve bahçeye savruldu