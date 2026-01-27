Avcılar'da Fırtına: Çatı Parçaları Yola ve Bahçeye Savruldu

Avcılar Denizköşkler'de akşam saatlerinde etkili fırtınada bir binanın çatısından kopan parçalar yola ve bahçeye savruldu; polis, itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:01
Avcılar'da Fırtına: Çatı Parçaları Yola ve Bahçeye Savruldu

Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Savurdu

Denizköşkler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay

Avcılar'da etkili olan şiddetli rüzgâr sonucu bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle çatıda bulunan parçalar yola ve bahçeye düştü.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yola düşen parçaları kaldırdı ve bölgedeki tehlikeyi giderdi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak binada maddi hasar oluştu.

Avcılar’da fırtınada uçan çatı parçaları yola ve bahçeye savruldu

Avcılar’da fırtınada uçan çatı parçaları yola ve bahçeye savruldu

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma
2
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
4
Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Eyüpsultan: İBB'ye Bağlı 'Yuvamız İstanbul' Kreşinde Darp ve İstismar İddiası
6
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları